New York Times usa “adulto Ney” e diz que Neymar cresceu

A expressão “adulto Ney” serviu de base para uma longa análise publicada hoje sobre Neymar no jornal americano The New York Times. Destacando a transformação do “menino Ney” em “adulto Ney” nas redes sociais, a publicação diz que o atacante brasileiro “finalmente cresceu” para liderar o PSG na final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, no domingo em Lisboa.

Na avaliação do jornal, a postura do jogador nesta reta final de Champions representa que esta transformação não se resume a memes, mas a uma indicação clara de que Neymar “se mostrou um jogador confortável o suficiente para jogar um pouco com sua própria identidade”.