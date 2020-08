Emprego formal na indústria de MS cresceu 5% nos últimos anos

Locais para instalação de indústrias nas cidades, os parques industriais de Mato Grosso do Sul vêm recebendo do Governo do Estado importantes investimentos em infraestrutura que possibilitam a atração de novos empreendimentos e a geração de emprego e renda à população.

O programa de estruturação de núcleos industriais contabiliza melhorias em diversas cidades nos últimos seis anos. São 127.499 trabalhadores em MS no setor industrial, conforme dados da Federação das Indústrias (Fiems). O segmento tem participação fundamental no desenvolvimento no Estado. Em 2017 foram gerados R$ 19,1 bilhões de PIB – 22,1% de toda a riqueza produzida por aqui.

A evolução do emprego formal na indústria de Mato Grosso do Sul cresceu 5% nos últimos três anos e meio. Comparando 2017, quando o ano encerrou com 120.320 trabalhadores, com 2020, até o mês de junho, o saldo de novos empregos gerados pelo setor é de 7.179 novas vagas.

Dentro da estratégia de desenvolvimento industrial de MS, uma das grandes discussões é a estruturação, explica o secretário Jaime Verruck (Desenvolvimento Econômico). Em muitos locais existem os núcleos, mas falta a infraestrutura adequada para o funcionamento das empresas.

“Definimos dentro do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado) a utilização de recursos para dar estrutura adequada aos polos industriais já existentes ou até aquisição de áreas para aqueles municípios que não têm”, destacou.

Além de dar mais competitividade às empresas já instaladas nos núcleos, as obras de asfalto, drenagem e iluminação facilitam a atração de novos empreendimentos e beneficiam a vida da população que depende das regiões industriais, seja para morar ou trabalhar.

“Em Campo Grande fizemos no Indubrasil toda estruturação viária e, consequentemente, recebemos mais de US$ 250 milhões de investimentos. Em Três Lagoas e São Gabriel o asfalto novo melhorou a vida milhares de trabalhadores que vivem da indústria”, falou.

As três maiores cidades do Estado receberam investimentos nos núcleos industriais. Campo Grande teve R$ 8,5 milhões para obras de asfalto, drenagem e revitalização no Núcleo Indubrasil e no Polo Industrial Miguel Leterielo, na região norte, o primeiro 100% asfaltado de MS.