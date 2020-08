Policial morto em tentativa de assalto é o terceiro em pouco mais de 2 meses na Capital

O policial civil Joel Benites, 53 anos, morto a tiros na quinta-feira (20) durante uma tentativa de assalto, no bairro Leblon, em Campo Grande, foi sepultado na manhã de ontem (21) no Cemitério Memorial Park. Ele é o terceiro policial civil morto em pouco mais de dois meses em Campo Grande.

No dia 9 de junho, os policiais Antônio Marcos Roque da Silva, de 39 anos, e Jorge Silva dos Santos, de 50 anos, foram executados no bairro Itanhangá Park. Muitos colegas de profissão foram dar adeus ao policial. O diretor do GOI (Grupo de Operações e Investigações), delegado Fabiano Nagata, afirmou que Joel, que atuava há mais de 30 anos, era um policial de destaque.

“Nós ficamos muito tristes, vai fazer muita falta porque o Joel, em toda a carreira, nos 30 anos, sempre trabalhou nas operações especiais, sempre executou grandes missões. O jeito que estamos perdendo os policiais é de forma muito trágica e inesperada”, ressaltou.

Imagens das câmeras de segurança capturaram toda a ação, em que houve troca de tiros e a fuga dos ladrões a pé. O policial chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos assim que deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.

As imagens auxiliaram ainda a identificar os autores, Carlos Batista Lima, 28 anos, e Mateus Fernandes Araújo, 21 anos, que foram presos logo após o crime.

(Rafaela Alves)

Veja mais:

Serial killer é ouvido por psiquiatra e aguarda por laudo

Polícia apreende mais de 400 quilos de drogas em MS