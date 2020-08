Polícia apreende mais de 400 quilos de drogas em MS

Próximo a Guia Lopes da Laguna, na BR-267, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 400 quilos de droga. Três pessoas foram presas.

A ação ocorreu quando os policias viram um veículo Fiat/Uno desviar para outra estrada quando viu a fiscalização. Após a equipe alcançar o carro, em vistoria, foram encontrados 376 quilos e 500 gramas de maconha e 56 quilos e 800 gramas de skunk, a super maconha. O condutor confessou que se comunicava com outro veículo, que fazia o trabalho de batedor, através de rádio comunicador.

Posteriormente, os policiais conseguiram localizar um veículo Renault Logan, ocupado por dois homens, em Nioaque, cidade próxima de Guia Lopes. No interior do automóvel estava instalado um rádio comunicador da mesma marca e frequência do Fiat/Uno.

Os três foram presos e levados juntos com a droga e os veículos para a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, para as providências que o caso requer.

