Pandemia adia planos e turismo de Corumbá só pensa em 2021

Conhecida como a Capital do Pantanal, já que 60% de seu território é formado por este, Corumbá carrega consigo a tradição da pesca esportiva, atividade que também precisou ser adaptada com a chegada da pandemia. Após passar por períodos de pouca movimentação e de adequação perante o novo período, empresários do setor apontam para uma boa expectativa para o próximo ano.

Segundo Danilo Ferreira, proprietário da Igaratá Turismo e Barco Hotel, empresa especializada em atividades de pesca esportiva e no turismo ecológico, pelo menos 40% de seus passeios previstos para este ano já foram remarcados para o ano que vem, e destaca que, mesmo com as dificuldades, conseguiu manter os seus 30 funcionários.

“Na segunda quinzena de março tivemos de paralisar as nossas atividades, mas no início do mês de julho a prefeitura autorizou a retomada e fizemos um acordo de que as atividades poderiam ser novamente paralisadas caso o número da taxa de ocupação de leitos superasse os 75%, algo que ocorreu, e ficamos outros 15 dias paralisados. Após isso, as atividades foram retomadas com um rigoroso sistema de biossegurança. Os turistas chegam até a cidade e são encaminhados diretamente para o embarque, acompanhados por funcionários da empresa. Dentro da embarcação, os cuidados foram redobrados e o uso de máscara é obrigatório”, contou o empresário.

Mesmo com todos os cuidados, ele explicou que muitos turistas estão reprogramando as suas viagens para o próximo ano, e, por isso, as expectativas são muito boas para esse período, já que pode representar a retomada financeira e a minimização dos impactos econômicos provocados até então.

“Temos muitos turistas reagendando suas viagens. Na semana passada saí com dois barcos, nesta semana saí com três, e na próxima semana temos mais duas programadas. Toda semana temos que solicitar com antecedência a autorização para tais viagens. Devido a essa questão de restrição, temos muitos turistas com medo, e para o próximo ano, inclusive, tenho duas viagens previstas para 2021”, contou.

