Laboratório vai ofertar testes contra COVID para empresas

Visando a compra de insumos e contratação de profissionais, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) passará a oferecer teste do tipo RT-PCR, considerado o padrão ouro para diagnóstico do novo coronavírus, à empresas e pessoas jurídicas. Os exames serão realizados através do LabDip (Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina) da universidade, que possui autorização do Lacen/MS (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul). O custo para quem desejar realizar o exame será de R$ 220. Os agendamentos devem ser feitos pelo e-mail labdip.famed@ufms.br.

Professor da Famed (Faculdade de Medicina/UFMS) e responsável técnico pelo LabDip, James Venturini, ressaltou que os testes não serão disponibilizados a pessoas físicas, apenas a pessoas jurídicas. “A empresa precisa entrar em contato por e-mail para agendar o exame. A nossa equipe dará uma devolutiva com os orçamentos, para definir se receberemos essas amostras das empresas ou se nós faremos a coleta no local. A divulgação dos resultados será entre 24h e 48h, dependendo da logística e tratativa com a entidade”, pontuou. As amostras serão recebidas diariamente, sendo no período da manhã até as 11h30 e a tarde até as 17h30. Já aos finais de semana o horário será das 10h30 ao 12h.

Venturini reiterou que o dinheiro arrecadado com a realização dos testes será revertido para a compra de materiais para o LabDip e para aumentar o efetivo que é precário para o grande número de exames realizados. “Nós estamos com uma carência de recursos humanos para fazer os testes do drive [thru] e de vários projetos que estamos participando e precisamos de mais pessoas para nos auxiliarem porque é uma técnica [de exame] muito elaborada”, frisou. Atualmente, o LabDip ajuda o Lacen e processa cerca de 150 testes RT-PCR por dia, com exames coletados no drive-thru COVID dos Bombeiros, em Campo Grande.