Governo entregou 21.8 mil moradias no MS

Hoje é celebrado o Dia Nacional da Habitação

O governo estadual, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), já entregou 21.845 mil moradias para as famílias que residem no Estado. O investimento nas obras chegou a R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 122 milhões do governo.

“Sabemos do anseio das famílias por uma casa, um lugar que possam ter qualidade de vida e dignidade, para isso trabalhamos junto aos municípios para entender a demanda de cada cidade e viabilizar projetos que possam atender essas pessoas”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Programas

Segundo informações do Portal MS, além dos empreendimentos que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, existem em execução e entregues obras do Programa Habitacional FGTS Subsidiado, Substituição de Moradia Precária e Lote Urbanizado. Neste último o beneficiário recebe o terreno e a base e se responsabiliza pela construção do imóvel no prazo de até 24 meses.

Recentemente a Agehab lançou uma parceria com empresas da construção civil e incorporadoras que garante o desconto mínimo de R$ 3 mil no financiamento de casas e apartamentos para inscritos no cadastro da agência com renda familiar de até R$ 4.685.

(Com informações do Portal MS)