Bolsonaro elogia parlamentares que mantiveram veto a reajuste de servidores

O presidente Jair Bolsonaro elogiou, nesta sexta-feira (21), os “muitos valorosos” parlamentares que contribuíram para a manutenção do veto que abria margem para concessão de reajuste salarial a servidores públicos.

Durante cerimônia no Rio Grande do Norte, Bolsonaro destacou em discurso que a “chave” para a mudança no país passava pela política, destacando o Executivo e o Legislativo. Em seguida, emendou um elogio aos deputados que ajudaram o governo na votação da véspera sobre o veto durante sessão do Congresso.

“Entre as várias correntes, a maioria delas passou a marchar do nosso lado, como tem esses parlamentares que têm aqui, que foram muito valorosos na manutenção de um veto no dia de ontem que poderia, sim, complicar o Brasil na questão econômica”, disse Bolsonaro, em solenidade da cerimônia de entregas de projetos em Ipanguaçu, no interior do Rio Grande do Norte, entre eles um projeto de dessalinização da água.

Mais cedo, em discurso durante solenidade de entrega de unidades habitacionais em Mossoró (RN), o presidente afirmou que vai atingir os objetivos de seu governo com a ajuda dos “sócios” que têm no Congresso.

“Podem ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no Parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos”, disse.

(Com informações da Reuters)

