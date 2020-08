“Vamos continuar com ele”, diz Bolsonaro sobre auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (21) que o auxílio emergencial continuará até o mês de dezembro. Apesar da garantia, Bolsonaro declarou que o valor será menor que o disponibilizado atualmente (R$600).

“Infelizmente ele [auxílio emergencial] não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele mesmo que seja com valores diferentes até que a economia realmente possa pegar em nosso país…vai ser até dezembro, só não sei o valor. São 50 milhões por mês, então enquanto for possível nós manteremos, mas vocês comecem a ter consciência que não pode ser eterno”, afirmou.

Na última quarta-feira (19), Bolsonaro comentou sobre a mudança no valor do benefício. “R$ 600 é muito. Alguém falou da Economia em R$ 200. Eu acho que é pouco, mas dá para chegar num meio-termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano”, afirmou Bolsonaro.

(Com informações do Poder 360)