Projeto que cria Mapa da Violência na Capital é aprovado

A Câmara Municipal aprovou, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei 9.688/20 que cria o Mapa da Violência na Capital. De autoria do vereador William Maksoud, a proposta segue para a sanção do prefeito Marquinhos Trad.

Conforme o texto, o projeto visa a criação de um banco de dados dividido em tipificações criminais e ações de segurança. A partir do mapa, as informações coletadas serão utilizadas para ações municipais de combate à violência.

“O mapa da violência vai contribuir imensamente e de forma efetiva para o enfrentamento da criminalidade na nossa cidade. Ele vai qualificar as operações de combate à violência e dar mais segurança aos campo-grandenses. Agradeço aos meus colegas vereadores pela unânime aceitação desse projeto tão importante”, comentou Maksoud.

A proposta, aprovada em segunda discussão e votação, recebeu emenda que estipula que o banco de dados contenha georreferenciamento das ocorrências que envolvam práticas violentas; tipificações criminais; relatório específico tratando sobre delitos que envolvam grupos de maior vulnerabilidade como mulheres, crianças, adolescentes e idosos; ações de segurança realizadas nas sete regiões urbanas. É previsto também que as informações do relatório do Mapa da Violência sejam apresentadas anualmente.

(Com informações da Câmara Municipal)