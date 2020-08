Maia descarta Defesa ter orçamento maior que a Educação

Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não há possibilidade do Orçamento do Ministério da Defesa ser maior que o do Ministério da Educação em 2021.

O governo federal estuda propor 1 orçamento maior para a pasta comandada pelo general Fernando Azevedo e Silva. A lei orçamentária precisa passar pelo Congresso, e pode ser alterada no Legislativo.

Maia disse que o governo ainda não enviou sua proposta, e que gostaria de não falar sobre especulações.

“É claro que os recursos para Educação serão maiores que os recursos para Defesa. Isso é óbvio. Não tenho dúvida. Imagina se o presidente da República vai assinar uma proposta aonde os recursos da Defesa sejam maiores que os recursos da Educação? Não faz nenhum sentido. Nem do ponto de vista político. Para mim, não faz sentido”, declarou Rodrigo Maia.

“Eu não quero ficar discutindo especulação. Eu acredito que o presidente da República, por óbvio, não vai encaminhar uma proposta onde você tem mais recursos para Defesa e menos recursos para Educação. É minha opinião. Vou esperar a proposta do governo para que a gente discuta baseado em dados, não em especulações que às vezes a gente fica discutindo o que não existe, o que não vai existir”, afirmou Maia.

(Texto: com informações do Poder 360)