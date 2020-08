Bolsonaro telefona para Coronel David, lamenta ausência do deputado e diz ter sido bem recebido em MS

Durante visita a Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) telefonou para o amigo, deputado estadual Coronel David (também sem partido) para informar sobre a recepção calorosa que teve ao desembarcar no Estado, onde participa de agenda em Corumbá e Nioaque. Ele lamentou a ausência do parlamentar, que não pode comparecer ao evento após ter sido diagnosticado com a covid-19.

“Ele estava junto com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) quando me ligou e disse ter sentido minha falta no evento. Me desejou melhoras e disse ter sido muito bem recebido em Mato Grosso do Sul. Nosso Estado faz parte da vida dele”, declarou Coronel David.

O parlamentar voltou a assegurar que em breve estará em Brasília (DF) para encontro com o Chefe do Executivo Nacional.

Bolsonaro desembarcou em Corumbá, distante a 414 quilômetros de Campo Grande nesta terça-feira (18) para participar da inauguração de Estação de Radar que faz parte da rede de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

Em seguida, o presidente se dirigiu para visitar o 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC), Grupo “Major Cantuária”, em Nioaque, onde serviu quando era militar do Exército Brasileiro.

Antes mesmo de desembarcar em solo sul-mato-grossense, o presidente solicitou ao chefe de gabinete, major Pedro Sousa que entrasse em contato com Coronel David para convidá-lo para os eventos. O objetivo era antecipar a pauta sobre as eleições.

Na ocasião, o parlamentar adiantou que não poderia comparecer. Coronel David testou positivo para a doença na última sexta-feira (7), recebeu alta no domingo (9), mas não foi liberado a tempo de recepcionar o amigo.