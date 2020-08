Operação Pantanal II: Focos de incêndio caem de 301 para 50

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta sexta-feira (14), o balanço da Operação Pantanal II desencadeada no mês passado na região pantaneira. Conforme as autoridades, entre os dias 7 e 13 de agosto, o número de focos de incêndio caíram de 301 para 50.

“Sem todo esse esforço conjunto, a situação seria inimaginável. Tivemos uma redução expressiva no número de focos de incêndio no Pantanal, mas temos ainda os impactos na biodiversidade pantaneira, os prejuízos à fauna, à flora e à atividade econômica da região. Os combates continuam enquanto houver focos de incêndio no Pantanal. O governo proibiu as queimadas de qualquer natureza nesse período, seja em área rural ou urbana. Por isso, é importante que a população denuncie essa prática por meio do 193, para que possamos investigar e fiscalizar”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

A força-tarefa é comandada pela Marinha em Corumbá, pelo contra-almirante Sérgio Gago Guida, em parceria com os governos estaduais de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, por meio do Corpo de Bombeiros dos dois Estados, com o apoio dos brigadistas do Ibama/Prevfogo, Defesa Civil, PMA, militares da Marinha e apoio logístico do Exército Brasileiro. A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) coordena o comitê de ações no âmbito da administração estadual.

(Com informações do Portal MS)