Operação Pantanal II intensifica combate aos incêndios

A Operação Pantanal II que visa combater os focos de calor no Pantanal de Corumbá segue em atividade. Nesta segunda-feira (03) as ações, coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e o 6º Distrito Naval da Marinha, completam 11 dias. A força-tarefa emprega o total de 320 militares e civis, além de cinco aeronaves das Forças Armadas.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os incêndios já consumiram mais de 815 mil hectares de vegetação nativa da região. Devido a propagação do fogo no Pantanal de Mato Grosso, a força-tarefa também atuará na divisa do Estado vizinho.

No domingo (02), o avião cargueiro Hércules (C130), realizou quatro lançamentos de água (48 mil litros) na região centro-norte de Corumbá para eliminar focos de incêndio.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)