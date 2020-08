Governo realiza atualizações sobre Operação Pantanal II

Live com últimas informações ocorre na quinta-feira (14)

O Governo do Estado, por meio da Semagro, realiza na quinta-feira (14), às 11h30, uma live que irá trazer atualizações sobre a Operação Pantanal II. A transmissão ao vivo conta com a participação do Jaime Verruck (Semagro), o Coronel Moreira do Corpo de Bombeiros e a coordenadora do Cemtec/MS, Franciane Rodrigues.

A operação Pantanal II, que visa combater os focos de calor no Pantanal de Corumbá, é coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e o 6º Distrito Naval da Marinha. A força-tarefa que está em atividade desde julho, emprega o total de 320 militares e civis, além de cinco aeronaves das Forças Armadas.

Serviço

A live será transmitida nos canais oficiais do governo estadual.