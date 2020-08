Operação Pantanal reduz de 163 para 40 os focos de incêndio

A Operação Pantanal II, iniciada há uma semana, conseguiu diminuir os focos de incêndio de 163 para 40 em Corumbá. As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros.

Mais de 320 militares e civis estão envolvidos na tarefa de eliminar os focos de calor. A operação conta com o apoio de cinco aeronaves, sendo quatro helicópteros e um avião Hércules C130, fundamentais para levar água para áreas de difícil acesso que estão queimando.

“Nós fizemos o decreto de emergência ambiental com a clareza da gravidade da situação, e a necessidade de uma articulação institucional. Uma semana depois vemos o empenho de todos os setores envolvidos e os bons resultados obtidos. Teremos meses difíceis pela frente e precisamos dessa ação integrada para minimizar os impactos ambientais”, afirma o secretário Jaime Verruck.

A ação integrada conta com apoio do Governo Federal por meio do Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, Forças Armadas com a Marinha, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Miliar Ambiental e Ibama.

Os dados foram apresentados em reunião de balanço com o secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Participaram o Comandante-Geral dos Bombeiros, coronel Joilson, chefe do Centro de Monitoramento animal, tenente-coronel Moreira e o chefe da comunicação, tenente-coronel, Carminatti.

Situação no Pantanal

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atendeu 661 ocorrências de incêndios florestais em 2020, sendo 58 em Corumbá. O número de atendimentos de janeiro até agora no município é mais que o dobro do mesmo período de 2018 e 2019, quando somavam 28 e 24 respectivamente.

De janeiro a julho as queimadas consumiram cerca de 820 mil hectares na região do Pantanal. Somente em julho, a estimativa é de que mais de 180 mil hectares tenham sido devastados pelas chamas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

Veja também: OMS diz que efeitos da pandemia irão repercutir por anos