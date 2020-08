Dólar recua 1.56% e fecha o dia a R$ 5.368

Após estabelecer alta na última sessão, o dólar encerrou a quinta-feira (13) com baixa de 1.56% e fechou o dia cotado a R$ 5.368 na venda. Ontem, a moeda norte-americana tinha valorizado 0.7%, negociada por R$ 5.453.

Já o Índice de Referência do Mercado Financeiro Brasileiro (Ibovespa), recuou 1.62%, a 100.460,60 pontos, abandonando na parte da tarde o viés positivo que marcou a primeira etapa do pregão, quando superou os 103 mil pontos. O volume financeiro somou 31,8 bilhões de reais.

DESTAQUES

– BRF ON caiu 7,8%, com números do segundo trimestre mostrando queda do lucro, em meio a aumento de custos e queda nas receitas com exportações. De pano de fundo, a China identificou uma fábrica da Aurora Alimentos como origem de carne de frango que testou positivo para Covid-19. Executivos da BRF afirmaram que a testagem de produtos para aferir uma potencial contaminação por coronavírus, como quer a China, é um processo “extremamente complexo”.

– BRMALLS ON cedeu 7,74%, capitaneando as perdas de ações de empresas de shopping centers antes da divulgação do seu balanço nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado. O setor está entre os mais afetados pela epidemia, com medidas de isolamento social primeiro fechando os empreendimentos e depois reduzindo o fluxo de pessoas. MULTIPLAN caiu 5,94% e IGUATEMI ON recuou 4,93%.

– VIA VAREJO ON subiu 3,41%, após mostrar lucro de 65 milhões de reais no segundo trimestre, com forte desempenho do comércio eletrônico e crédito fiscal. A companhia disse que mira aumento da margem bruta e descartou apelar para estratégias que incluem cash back aos clientes. O papel também foi incluído no índice MSCI Global Standard. No setor, MAGAZINE LUIZA ON avançou 0,49% e B2W ON, que divulga balanço ainda nesta quinta-feira, valorizou-se 1,45%.

– ELETROBRAS ON recuou 6,94%, após divulgar queda de 17% no lucro do segundo trimestre, a 4,6 bilhões de reais, apesar dos efeitos benignos da revisão das tarifas de transmissão, que ajudou o Ebitda a disparar para 7,78 bilhões de reais. À tarde, o presidente da companhia disse que a privatização da elétrica está sendo prejudicada em ‘timing’ porque a pandemia impõe agenda ao Congresso, mas que as negociações estão em curso.

(Com informações da Reuters)