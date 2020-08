Dolár sobe e fecha a R$ 5.45

Diferente da última sessão, o dólar fechou em alta de 0.7% e ficou cotado a R$ 5,453 nesta quarta-feira (12). Ontem, a moeda norte-americana registrou queda de 0.91%, ficando R$ 5.415.

Conforme informações da Agência Brasil, por volta das 15h (horário de Brasília), o dólar chegou a atingir R$ 5.49, mas perdeu força depois de o Banco Central (BC) intervir no mercado. A autoridade monetária leiloou US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Ao todo foram dois leilões, um pela manhã e outro à tarde.

Essa foi a primeira vez desde 19 de maio que a autoridade monetária leiloou contratos novos de swap. Desde então, o BC vinha apenas rolando (renovando) os contratos de swap em circulação, sem injetar papéis novos no mercado.

Apesar da alta no dólar, o dia não foi bom para a moeda brasileira que esteve entre os piores desempenhos globais da sessão de hoje. O desempenho negativo ocorreu devido a saída de dois secretários especiais do Ministério da Economia, movimento classificado na véspera pelo próprio chefe da pasta, Paulo Guedes, como “debandada”.

Já no mercado de ações, o Índice de Referência do Mercado Financeiro Brasileiro (Ibovespa)ncerrou com pequena queda de 0.06%, 02.118 pontos.

Ações

Maiores altas

MRFG3.SA: +4,77%/ R$ 14,72

JBSS3.SA: +2,57%/ R$ 22,37

KLBN11.SA: +2,38%/ R$ 24,52

VALE3.SA: +2,02%/ R$ 61,50

USIM5.SA: +1,89%/ R$ 8,64

Maiores baixas

HGTX3.SA: -5,95%/ R$ 14,85

BRML3.SA: -3,99%/ R$ 10,59

GOLL4.SA: -3,85%/R$ 18,75

SULA11.SA:-3,53%/ R$ 47,87

IRBR3.SA: -3,45%/ R$ 7,83

(Com informações da Agência Brasil e Uol)