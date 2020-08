Casal é preso por tráfico de drogas na BR-163

Em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (13) 15 quilos de maconha.

Os policiais abordaram um carro modelo Fiat Pálio com placas do Mercosul, em vistoria a equipe encontrou a droga que estava com Thiago de 30 anos e Kamila de 23 anos, ambos moradores na cidade de São Carlos (SP).

Os tabletes estavam escondidos em compartimentos do veículo. O homem de 30 anos chegou a dizer que era o proprietário da maconha e que Kamila não sabia do transporte do entorpecente. Eles tinham como destino o município de São Carlos, interior do Estado de São Paulo.

Apesar das explicações, os dois envolvidos foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas.

(Texto: com informações do Dourados News)