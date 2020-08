Projeto decreta estado de calamidade pública em município de MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou, durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (12), o Projeto de Decreto Legislativo 57/2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Dois Irmãos do Buriti, devido à pandemia causada pela Covid-19.

O reconhecimento do estado de calamidade pública, previsto no artigo 65 da Lei Complementar 101/2000, possibilita que o município possa abrir crédito extraordinário, remanejar, transferir e utilizar reserva de contingência, além de permitir a contratação emergencial de pessoal, entre outras medidas de urgência.

Com a adesão de Dois Irmãos do Buriti, chega a 48 o número de municípios com o estado de calamidade decretado pela Casa de Leis.

(Com informações da ALEMS)