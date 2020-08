AGORA: Câmara faz live sobre COVID com profissionais

A Comissão Especial em apoio ao Combate à COVID-19 da Câmara Municipal de Campo Grande promove live hoje (12), às 9h30, para falar sobre as condições de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença.

transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (12), pelo facebook ou pelo Youtube. A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os vereadores e convidados.

A Comissão realiza live todas as quartas-feiras com objetivo de levar informação para população e debater as ações de enfrentamento adotadas contra o Coronavírus na Capital, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

Com a pandemia, os profissionais da saúde passaram a ter uma rotina de trabalho mais intensa e desafiadora. A live discute com profissionais da saúde e representantes da Secretaria de Saúde do Município sobre todo amparo necessário para esses profissionais.

O vereador Fritz, membro da Comissão de Saúde da Casa de Leis participará da live e reforça a importância do debate. “Vamos discutir as condições de trabalho dos servidores públicos municipais com representantes da Secretaria Municipal de Saúde e sindicato, importante a participação de toda população para tirar as suas dúvidas e contribuir com a construção de melhorias”, ressaltou.

(Texto: Da Redação)