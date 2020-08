Carga de madeira ilegal é apreendida na MS-306

Nesta terça-feira (11), Policiais Militares Ambientais (PMA) aprenderam uma carga irregular de madeira, no município de Costa Rica.

A ação ocorreu quando os agentes abordaram na rodovia MS-306, um caminhão tractor com carreta bitrem acoplada. O veículo, que fazia o percurso de onde foi carregado em Caracaraí (RR) e seguia para a cidade de Adamantina (SP) transportava 42 m³ de madeira serrada da espécie cupibúba e o Documento de Origem Florestal (DOF) não constava o itinerário de deslocamento, o que torna sem valor o documento.

Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o mesmo documento.

O caminhão e a madeira pertencente a uma empresa de Caracaraí (RR) foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com o motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)