Decisão conjunta define nova medida contra a covid-19

A Prefeitura de Campo Grande em conjunto com Ministério Público Estadual, Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas, definiu um novo decreto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, bem como nos espaços públicos e de acesso ao público, inclusive bares e restaurantes.

A medida foi imposta para evitar o contagio do novo coronavírus, começa valer a partir desta quinta-feira (13) e vai até domingo (16).

A decisão ocorre por acordo judicial, depois que a Defensoria Pública acionou a Justiça pedindo lockdown em Campo Grande (com manutenção apenas de serviços essenciais).

Além da disseminação do vírus, o decreto prevê a diminuição de acidentes de trânsito, no qual é causada quando o condutor faz o uso de bebida alcoólica. Dessa forma, preserva vidas e vagas de leitos para pacientes com a covid-19.

(Texto: Inez Nazira)