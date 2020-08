Brasil registra 703 mortes em 24h, óbitos chegam a 101.752

Em 24 horas, o Brasil contabilizou mais 22.048 casos da covid-19, chegando ao total de 3.057.470 infectados pela doença. A taxa de incidência no país é de 1.454,9 pessoas a cada 100 mil.

Em relação ao número de mortes, foram relatadas mais 703, totalizando 101.752 óbitos pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 3,3%, sendo 48,4 pessoas a cada 100 mil.

O estado de São Paulo lidera com a maior quantidade de casos e mortes (628.415 e 25.151, respectivamente). Bahia é a segundo nos contaminados, com 194.097. O Ceará ocupa o terceiro lugar nas infecções e vítimas, com 188.657 infecções e 7.979 óbitos.

Veja também: Anvisa aprova aplicação de 2ª dose da vacina de Oxford

(Texto: Inez Nazira)