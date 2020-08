Sábado será de tempo seco com máxima de 37°C em MS

Para este sábado (8) a previsão é de céu claro e parcialmente nublado em todas as regiões, sem expectativa de chuva. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os termômetros em Mato Grosso do Sul podem registrar mínima de 15°C e máxima de 37°C e na Capital varia entre 19°C a 32°C.

A umidade relativa do ar poderá atingir valores de alerta com variação entre 60% a 20%. Dia com vento fraco a moderado em todas as regiões.

Nestas condições, o recomendado é ingerir bastante líquido, usar umidificador de ambientes, evitar exposição ao sol e usar soro fisiológico nas narinas.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

