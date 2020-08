Projeto Amigos do Parque permanece suspenso

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) juntamente com o Governo do Estado decidiram manter suspenso o projeto Amigos do Parque, em Campo Grande. Neste final de semana,dias 8 e 9 de agosto, portanto, não terá o evento.

Conforme mapa atualizado (dados válidos de 31 de julho a 14 de agosto) do Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir), que monitora risco à saúde e recuperação das atividades econômicas no Estado, a Capital está classificada como “bandeira preta”. Isto é, apresenta risco extremo de propagação viral e sobrecarga do sistema de saúde.

Até esta sexta-feira (7), segundo o Boletim Coronavírus da SES, Mato Grosso do Sul tem 29.988 casos confirmados e 481 óbitos por covid-19. Dos confirmados, 12.186 são de Campo Grande, que apresenta 184 óbitos.

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)