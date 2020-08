Sequência de “Dirty Dancing” terá protagonista original

Após 33 anos da estreia, o clássico Dirty Dancing – Ritmo Quente terá, em breve, uma continuação. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) pela produtora Lionsgate durante uma coletiva de imprensa virtual.

Também foi confirmado o retorno da atriz Jennifer Grey, que protagonizou o filme de 1987 ao lado de Patrick Swayze (1952-2009). O cineasta Jonathan Levine (Casal Improvável) será o responsável pela direção do longa-metragem.

— Será uma comédia romântica nostálgica, exatamente como os fãs da franquia desejam ver — disse o CEO da Lionsgate, Jon Feltheimer, sem revelar muitos detalhes do novo filme.

Em 2004, o longa original chegou a ganhar uma continuação com Dirty Dancing 2: Noites de Havana, que trouxe uma versão atualizada da história da jovem que se apaixona por seu instrutor de dança com os atores Diego Luna e Romola Garai nos papéis principais. O clássico também ganhou um remake para a TV em 2017, protagonizado por Abigail Breslin e Colt Prattes, que chegou ao Brasil em formato de minissérie.

Porém, nada superou o primeiro filme. Dirty Dancing arrecadou US$ 218 milhões em bilheteria e venceu o Oscar e o Globo de Ouro com a música (I’ve Had) The Time of My Life, que embala a dança final entre os protagonistas Johnny e Baby. Os atores Patrick Swayze e Jennifer Grey também foram indicados apremiações pelas suas performances.

A última aparição de Jennifer em produções de cinema ou TV foi na 15ª temporada da série Grey’s Anatomy, quando fez uma participação especial em 2019.

(Texto: Gaúchazh)