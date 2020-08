Caetano Veloso celebra aniversário com live nesta sexta-feira

Caetano Veloso comemora 78 anos nesta sexta-feira (07) e para celebrar a data especial o artista realiza às 21h30 (horário de Brasília) uma live com os filhos. A transmissão acontece através da plataforma do Globoplay e não é necessário ser assinante do serviço para prestigiar a apresentação.

A “LiveLenda” ainda não teve seu setlist divulgado, porém, por meio de postagem no Instagram, o cantor pediu para os fãs opinarem sobre quais músicas eles gostariam de ouvir.

Caetano também fez uma publicação divertida no Twitter para lembrar os seguidores da transmissão ao vivo que conta com a participação de Moreno, Zeca e Tom, filhos do cantor.

Confira:

A espera acabou, é hoje! Às 21h30 tem #LiveALenda no @globoplay comemorando meu aniversário! ❤️👈🏼 Assista pelo Globoplay na sua TV, baixe o app pelo celular e tablet ou acesse o site pelo computador. A live será liberada para não assinantes! #CaetanoNoGloboPlay #Caetano78 pic.twitter.com/Osn46t8KPO — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 7, 2020

(Texto: Jéssica Vitória)