Relatório aponta aumento dos focos de incêndio em MS

Relatório semanal da Operação Pantanal divulgado na tarde desta sexta-feira (07) revelou aumento nos focos de incêndio no Mato Grosso do Sul. Durante a reunião de avaliação do documento, o titular da Semagro, Jaime Verruck fez um comparativo entre os dados obtidos.

Segundo Verruck, foram contabilizados na última semana 54 focos de incêndio ante aos 194 detectados desta sexta-feira. “Toda ação de combate tem sido extremamente eficiente, mas em função das condições climáticas nós temos um aumento sistêmico dos focos”, destacou o titular. Verruck afirmou também que “a situação é extremamente crítica”.

Ontem, o Senado pediu para o governo federal incluir o Pantanal nas atribuições do Conselho Nacional da Amazônia Legal em função das queimadas na região.

Enquanto isso, a Operação Pantanal II segue em atividade no Estado com o intuito de combater os focos de incêndio no Pantanal. Participam da ação o Corpo de Bombeiros e o 6º Distrito Naval da Marinha.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)