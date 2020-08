MS ocupa 1º lugar no ranking de transparência sobre covid

Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de transparência em relação às informações da covid-19, segundo dados da Open Knowledge Brasil.

Na última semana, o estado estava com a pontuação em 97, subindo 3 e assim alcançando a nota máxima de 100 pontos. Mato Grosso do Sul está empatado no primeiro lugar com Rondônia e Espírito Santo.

“Desde o começo nossa prioridade é apresentar à população informações verdadeiras e precisas sobre a doença, porque apenas assim conseguiríamos combater de forma assertiva a doença no Estado”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, disse sobre a importância das informações e comemora os resultados. “A transparência é uma prioridade do nosso governo inclusive durante a pandemia. Temos nos esforçado ao máximo para que todas as nossas ações, compras emergenciais, medidas e informações sejam disponibilizadas de maneira rápida para a população e esse constante avanço no ranking é a prova disso”.

O Índice de Transparência da covid-19 é uma iniciativa para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus publicados pela União e pelas unidades da Federação nos portais oficiais.

(Texto: Inez Nazira)