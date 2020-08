Hospital Regional de Ponta Porã ativa hospital de campanha

Em Ponta Porã, o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto receberá nesta sexta-feira (07) mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ativará um hospital de campanha para ampliar sua estrutura de atendimento para o tratamento da covid-19.

O Governo do Estado, por meio da Secretária de Estado de Saúde (SES) em parceria com o Instituto Acqua foram os responsáveis por essa ativação.

“Estamos trabalhando e vamos continuar fazendo todos os esforços para que o cidadão sul-mato-grossense não fique sem atendimento por falta de leitos, sejam clínicos ou de UTI. Há uma mobilização de recursos financeiros e humanos extraordinária, mas para que isso aconteça é preciso a colaboração de todos, fazendo o isolamento social e seguindo as regras de prevenção e higiene”, saliente ao secretário Geraldo Resende.

O Hospital de Campanha conta com 40 leitos clinicos de enfermaria/observação equipados com todo suporte de tratamento, inclusive oxigênio. Serão 150 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e equipe multiprofissional que atuaram para o atendimento dos pacientes.

A partir desta sexta-feira, os pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19 serão atendidos no acesso da Rua Jorge Roberto Salomão, ao lado da Clínica do Rim. As demais urgências e emergências retornam para o atendimento no Pronto Socorro e serão atendidas no acesso pela Rua Walter Avelino. O atendimento às gestantes e consultas ambulatoriais permanecem no acesso da Rua Baltazar Saldanha.

“Com a orientação e suporte da secretaria estadual de Saúde, disponibilizamos 40 leitos clínicos covid no hospital de campanha. Os pacientes com sintomas respiratórios serão triados na carreta, e se houver necessidade de internação, serão utilizados os leitos respiratórios. As urgências e emergências de pacientes sem sintomas respiratórios voltam a ser atendidas no acesso ao Pronto Socorro”, explica o diretor-geral do hospital, Demetrius do Lago Pareja.

(Texto: Inez Nazira)