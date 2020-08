Dia dos pais: Shoppings apostam vendas online e delivery

Os shoppings da Capital já iniciaram os preparativos para o Dia dos Pais. Tanto para aqueles que preferem presentear economizando ou para aqueles que buscam um presente mais caro, os estabelecimentos prepararam uma diversidade de promoções, que chegam a oferecer a oportunidade de dar uma lembrança e ainda concorrer a premiações.

No Shopping Campo Grande, os clientes podem comprar por meio de um catálogo eletrônico. Para aqueles que optem pela compra on- -line, entre as opções de produtos à venda pela plataforma digital estão calçados, produtos de perfumaria, vestuário e até kit churrasco. Para ter acesso a tal aquisição, basta que os clientes entrem em contato com a loja, escolham o produto, combinem a forma de pagamento e agendem o melhor dia e horário para retirar a encomenda.

O ponto de encontro do sistema drive-thru está instalado no primeiro piso do shopping. Ali todos os produtos serão entregues devidamente higienizados e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. Outra opção é o sistema de delivery de cada estabelecimento.

No site www.shoppingcampogrande.com.br/ eventos/drive-thru é possível conferir as lojas participantes e seus respectivos contatos e números de WhatsApp. O catálogo completo pode ser acessado no www.diadospaiscg.com.br

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)