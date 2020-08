Dólar fecha em alta e vai a R$ 5,34

Pelo segundo dia consecutivo, o dólar registrou alta na sessão desta quinta-feira (06), ficando cotado abaixo dos R$ 5,40. O dia também foi de alta para o Ibovespa que está conseguindo se aproximar dos 105 mil pontos.

Diferente da moeda americana, o real teve o segundo pior desempenho um dia após o Banco Central não descartar espaço para novo corte de juros, mas alertar sobre riscos de ordem fiscal.

A cotação do dólar operou em alta durante toda a sessão, sendo a máxima do dia R$ 5,373 reais (+1,50%), enquanto na mínima marcou R$5,323 reais (+0,56%). No fim do dia, a moeda subiu 0,93%, ficando cotada nesta quinta-feira em R$ 5,3429 reais.

Já o índice de referência do mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa também fechou em alta pelo segundo pregão seguido. Na máxima da sessão, chegou a 104.523,28 pontos, porém encerrou o dia com elevação de 1,29%, a 104.125,64 pontos.

