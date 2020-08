Dólar sobe e vai a R$ 5,29

Na sessão desta quarta-feira (05), o dólar registrou alta de 0,14%, ficando abaixo de R$ 5,30. O dia também foi de alta para o principal índice da bolsa brasileira, encerrando acima de 1%.

O dia foi de volatilidade no câmbio, porém o dólar conseguiu firmar altas nos negócios a medida em que se aproximava o final da reunião do Banco Central sobre a Selic. No fim, a moeda norte-americana ficou cotada a R$ 5,2930, sendo R$ 5,32 a máxima atingida no dia.

A alta no mercado brasileiro foi marcado com ações do Itaú Unibanco como maior queda do dia, após resultado e receios sobre mudanças que podem limitar juros cobrados pelos bancos, em sessão com venda de ações da Vale pelo BNDES. Com isso, na sessão desta quarta, o Ibovespa fechou com elevação de 1,57%, o que representa 102.801,76 pontos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)