Disney decide lançar ‘Mulan’ direto no streaming

Após ter sua estreia adiada por tempo indeterminado, a Disney decidiu lançar o filme “Mulan” diretamente em seu streaming no dia 4 de setembro. O anúncio foi realizado pelo CEO da Disney, Bob Chapek. A live-action teve sua estreia adiada sucessivas vezes devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo o CEO, a Disney pretende cobrar US$ 29,99, equivalente a R$ 160 reais, a mais pelo aluguel do filme dos assinantes da plataforma nos Estados Unidos. Atualmente, no país, a mensalidade do Disney+ custa, hoje, US$ 6,99, ou R$ 36,99.

Durante a reunião, Chapek afirmou que a cobrança de US$ 29,99 extras tem como objetivo garantir o retorno financeiro do longa, orçado em US$ 200 milhões, ou cerca de R$ 1,11 bi.

“Em vez de simplesmente oferecer o filme gratuitamente aos nossos assinantes, pensamos que conseguimos testar o que quisermos quando temos a nossa própria plataforma. Temos uma chance de aprender com isso”, ele disse, acrescentando que pesquisas realizadas pela companhia mostraram que o lançamento também pode atrair mais assinantes para o Disney+.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)