Disney adia estreia de “Mulan” por tempo indeterminado

A live-action da Disney, Mulan, teve sua estreia adiada por tempo indeterminado devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19). A princípio o filme chegaria nas salas de cinema do Brasil no mês de março quando foi adiado pela primeira vez. A empresa que divulgou a informação nesta semana também anunciou que outros longas de grande sucesso como “Star Wars” e “Avatar” só devem chegar às telonas em 2022.

“Nos últimos meses, ficou claro que nada pode ser estabelecido quando se trata de como lançamos filmes durante a crise global de saúde, e hoje isso significa pausar nossos planos de lançamento para ‘Mulan’, ao avaliarmos como podemos efetivamente levar esse filme ao público em todo o mundo “, disse um porta-voz da Disney ao The Post, referindo-se a pandemia do coronavírus.

A Disney também confirmou o atraso de uma série de filmes de grande orçamento, mudando alguns de seus maiores filmes para 2022. “Avatar 2”, por exemplo, previsto para estrear dia 17 de dezembro de 2021, chegará aos cinemas em 16 de dezembro de 2022. Já a continuação de “Guerra nas Estrelas” que estrearia em 16 de dezembro de 2022, passará para 22 de dezembro de 2023.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)