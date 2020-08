Homens são presos acusados de participarem de facção criminosa

Quatro homens foram presos na madrugada deste domingo (2), por suspeita de fazerem parte da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estarem em Dourados para cometerem crimes.

Equipes da Força Tática e um grupo do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, abordaram uma caminhonete GM/Blazer, com placas de Campo Grande. No interior do veículo, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38 e dez munições intactas.

Os quatro foram levados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados e foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Dourados News)

Veja também: União terá que pagar R$ 50 mil por fala de Weintraub