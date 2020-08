Campanha ‘100FotosParaMS’ estende período para vendas

A ideia de criar em Mato Grosso do Sul uma galeria com 100 fotografias, doadas por 100 artistas e à venda por R$ 100 cada uma, com entrega para o Brasil inteiro, deu certo. Agora, além da Central Única das Favelas, quem também vai receber o lucro das vendas é o Coletivo Terra Vermelha. O período de vendas das fotografias, que inicialmente seria apenas durante o mês de julho, foi prorrogado até 15 de agosto.

Atuando desde 2012, o Coletivo Terra Vermelha é formado por profissionais, acadêmicos e artistas de diversas áreas, todos voluntários, e oferece auxílio às comunidades indígenas sul-mato-grossenses.

Além da assistência social e jurídica aos povos indígenas de várias etnias, como os guarani, terena e kaiowa, o coletivo tem levado cidadania e justiça onde a “mão invisível do Estado” sequer existe. Ações como distribuição de cestas básicas, de material de higiene e de agasalhos, manutenção de barreiras sanitárias, criação de campanhas beneficentes, oficinas culturais, articulação política, entre outras, são iniciativas do CTV.

