Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2284 da Mega-Sena, com isso neste sábado (01) o prêmio sorteado é de R$ 23 milhões.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas pela internet, ou em qualquer lotérica até as 19h (horario de Brasilia). O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias, em São Paulo.

(Texto: Inez Nazira)