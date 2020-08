Caixa abre hoje mais de 700 agências

Para atender os beneficiários do auxilio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica irá abrir neste sábado (01) 717 agências, das 8h às 12h, em todo o país. Confira as agências abertas no site do banco.

A partir deste sábado, beneficiários nascidos em fevereiro e março poderão sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Atendimento nas agências

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado, das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)