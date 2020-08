Homem é preso após estuprar enteada enquanto mulher dormia

Homem de 58 anos foi preso na sexta-feira (31), pela policia da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), suspeito de estuprar a enteada, um criança de 10 anos.

Ele estava foragido desde o dia 11 de julho, quando a mãe da menina flagrou o crime na casa em que moravam, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Conforme a delegada Elaine Benicasa, o suspeito foi encontrado escondido em uma casa, de apenas uma peça, no centro da cidade. O suspeito estava com mandado de prisão decretado e foi levado para a delegacia especializada, onde deve prestar depoimento.

O caso chegou ao conhecimento da polícia na tarde do dia 11 de julho, um sábado, após denúncia da mãe da menina. Ela contou que cochilou depois do almoço e acordou por volta das 16 horas. Ao procurar as filhas, encontrou a de 10 anos dentro do banheiro com as roupas abaixadas e o autor virado de costas, em posição sexual.

Ao ver a mulher, o homem pediu desculpas e, sem negar o crime, implorou para que ela não o denunciasse à polícia. Em choque, a mãe levou a filha para tomar banho e conversar com ela. A menina reclamava de dor nas partes íntimas e estava com as roupas ensanguentadas.

Na delegacia, a criança disse que o padrasto já havia tentado estuprá-la outras vezes, inclusive, que chegou a tocá-la no dia do aniversário da mãe, enquanto ela estava ocupada.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)