Bahia e Ceará miram título da Copa do Nordeste

Bahia e Ceará entram em campo na Arena Pituaçu, neste sábado (1), às 16h, para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2020. A partida da volta também será no mesmo estádio, em Salvador, na terça (4) às 21h30. O Tricolor baiano tenta o quarto título da competição (2001, 2002 e 2017). A equipe do técnico Roger Machado é dona de uma campanha impecável, com 7 vitórias e uma derrota na primeira fase do torneio. Depois derrotou o Botafogo da Paraíba, por 3 a 1, e nas semifinais superou, por 1 a 0, o Confiança, de Sergipe.

Já o Ceará busca o bicampeonato da popular Lampions League, que já conquistou em 2015. O Vozão está invicto e soma 5 vitórias e três empates na fase de grupos, depois eliminou o Vitória, por 1 a 0, e o arquirrival Fortaleza, pelo mesmo placar, nas semifinais.

Enquanto os alvinegros, comandados pelo técnico Guto Ferreira, contarão com o artilheiro do torneio, o meia Vinícius (que tem 5 gols), os baianos têm o desfalque do atacante Gilberto, contundido com um estiramento no joelho.

(Texto: Agência Brasil)