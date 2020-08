Marinho sofre injúrias raciais de comentarista após expulsão

O atacante Marinho sofreu injúrias raciais após sua expulsão durante o jogo contra a Ponte Preta, que resultou na eliminação do Santos do Paulistão 2020. O autor do crime foi o comentarista Fabio Benedetti, da Rádio Energia 97.

“Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez'”, disse Fabio Benedetti durante o intervalo da partida que aconteceu na última quinta-feira (30).