PRF apreende rótulos falsos de marcas de cerveja

E um ônibus de viagem, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu grande quantidade de rótulos falsos de marcas de cervejas e duas mulheres que estavam transportando 9,5 Kg de maconha.

Os policiais rodoviários federais abordaram no km 323 da BR-163 um ônibus de itinerário Ponta Porã – Campo Grande.

Durante entrevista policial, uma passageira, de 51 anos, disse estar transportando selos em duas mochilas no compartimento de carga. Em checagem às malas, a equipe verificou que se tratava de rótulos de cerveja, supostamente falsificados.

A passageira relatou ter pego os rótulos na rodoviária de Ponta Porã, e que ao desembarcar em Campo Grande, deixaria o material em um guarda volumes. Pelo transporte, relatou estar recebendo a quantia de R$ 140,00, não tendo conhecimento de que forma seriam utilizados os rótulos, apenas informando o contato de quem solicitou o transporte.

A mulher foi presa e encaminhada para a Polícia Federal em Rio Brilhante, a princípio pela prática do crime de fraude no comércio, juntamente com o material apreendido. Um advogado das empresas vítimas da falsificação acompanhou a entrega da ocorrência.

Na mesma abordagem, outras duas passageiras, ambas de 19 anos, foram flagradas transportando 9,5 Kg de maconha. À equipe, elas alegaram terem adquirido o ilícito por R$ 2.000,00, e que iriam comercializar em General Salgado (SP).

As jovens, junto com a droga, foram encaminhadas para a Polícia Civil em Rio Brilhante (MS).

Veja também: Bicicletas são apreendidas com quase 400 kg de maconha

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)