Gagliasso passeia de bicicleta com Bless: ‘Meu melhor amigo’

No fim desta tarde, o ator Bruno Gagliasso utilizou as redes sociais para compartilhar alguns cliques do seu início de fim de semana na companhia do seu filho, Bless. Os dois posaram juntos durante um passeio de bicicleta.

“Meu melhor amigo é o melhor ciclista da região (e eu sou o ninja!)”, escreveu. Nas imagens, os dois aparecem com a camisa amarrada na cabeça.

A foto recebeu diversos elogios dos seguidores. “Lindos e abençoados”, escreveu uma. “Duplinha da bagunça”, brincou outra. “Eu não dou conta de tanta lindeza dessa criança”, comentou uma terceira.

