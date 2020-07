Covid: Mundo registra 662 mil mortes e 16,8 milhões de casos

O número de casos do novo coronavírus (covid-19) ao redor do mundo subiu para 16.812.755 e a quantidade de mortes pela doença aumentou para 662.095. Os dados são do relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Consideradas as informações disponíveis, a taxa global de mortalidade dos casos confirmados de coronavírus é de 3,9%.

De acordo com o período registrado pela OMS, os três países onde houve maior número de casos foram: Estados Unidos (59.629), Índia (52.123) e Brasil (40.816).

Os países que mais registraram número de novas mortes foram: Estados Unidos (1.191), Brasil (921) e México (854).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)

