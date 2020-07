Prefeito anuncia novas medidas para o comércio a partir do dia 1º de agosto

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, anunciou novas medidas nesta quinta-feira (30) para evitar o avanço do novo coronavírus (covid-19) na cidade. As mudanças nos horários estarão válidas a partir do dia 1º de agosto e segue até 16 do mesmo mês, com todas as atividades fechadas aos domingos, exceto serviços essenciais.

O comércio terá horário de funcionamento ampliado. O toque de recolher passa a valer das 21h às 5h do outro dia.

Na visão do prefeito, a população não foi acolhedora ao mini lockdown, imposto nos últimos dois finais de semana. “Nós chegamos a conclusão que nem sempre o lockdown tem surtido efeito na nossa cidade. Algumas atividades econômicas saíram prejudicadas, deram a sua contribuição, só que a população entendeu diferente”, disse em live no Facebook.

Marquinhos deu alguns detalhes de como será o novo funcionamento a partir de sábado (1º). Confira:

Funcionamento do varejo- Segunda à sexta-feira (9h às 19h). Sábado (9h às 16h);

Shoppings- Segunda à sexta-feira (11h às 20h). Sábado e domingo fechados;

Academias de ginástica- Segunda à sexta-feira (5h às 21h). Sábado (5h às 16h);

Salões de beleza- Segunda à sexta-feira (5h às 21h). Sábado (9h às 18h);

Restaurantes- Segunda à segunda (5h às 21h);

Supermercados- Segunda à segunda (5h às 21h).

Todos os serviços essenciais, – como por exemplo, farmácias, hospitais, UPAS, postos de combustíveis e delivery -, ficarão funcionando 24 horas ao dia, de segunda à segunda.

Covid-19

Campo Grande registrou 353 casos de coronavírus nas últimas 24 horas, subindo para o total de 9.644 infectados. Em Mato Grosso do Sul são 24.287 casos confirmados.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

Veja também: Prêmio de R$ 100 mil do Nota MS Premiada vai para único ganhador na Capital