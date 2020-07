Câmara aprova urgência para Lei do Gás

A Câmara do Deputados aprovou com urgência do PL (projeto de lei) 6407 de 2013, que facilita a presença do setor privado no mercado de gás. O passo é necessário para levar a proposta ao plenário na votação remota.

A oposição tentou barrar, mas foi derrotada. Os líderes do PDT, Wolney Queiroz (PE), e do Psol, Fernanda Melchionna (RS), disseram ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que o projeto não tinha relação com a pandemia. O acordo para instalar a votação à distância na casa inclui prioridade a projetos de combate ao coronavírus.

A votação do projeto de Lei do Gás ficou 323 a 113.

(Poder 360)