Bandidos armados invadem BB e roubam quase R$ 1 milhão

Em Nova Alvorada do Sul, agência do Banco do Brasil foi invadida, nesta quarta-feira (29), por quatro homens armados.

Policiais de Dourados do SIG (Setor de Investigações Gerais) foram até o local e, segundo informações do gerente da agência, os criminosos conseguiram levar quase R$ 1 milhão. Eles fugiram e ainda não foram localizados.

Durante a ação, o vigilante da agência foi agredido e desarmado pelos bandidos. Além disso, os funcionários do banco foram rendidos e obrigados a deitar no chão, sob ameaças de morte.

Segundo a polícia, um dos bandidos usava uma arma longa, possivelmente uma espingarda calibre 12. A Polícia Civil (PC) está em busca dos quatro homens.

Veja também: 2020: Apreensão de drogas em MS é a maior dos últimos anos

(Texto: Inez Nazira do Dourados News)