Fiscalização bate à porta de mil empresas e interdita 17

O último fim de semana com as restrições para o comércio, estabelecidas pela Prefeitura de Campo Grande para reduzir a incidência de casos confirmados do novo coronavírus, culminou com 1.004 estabelecimentos fiscalizados, que possibilitaram a autuação de 20 locais e a interdição de 17, localizados tanto em bairros quanto na região central da cidade.

Contudo, o número de estabelecimentos irregulares foi menor. Segundo o titular da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Valério Azambuja, na comparação com a primeira semana de fiscalizações, nos dias 18 e 19 de julho, com esta última semana, o número de estabelecimentos “teimosos” e com algum tipo de irregularidade caiu.

“Em relação aos estabelecimentos, houve uma redução significativa. Com isso, entendemos que o trabalho de fiscalização preventiva foi altamente produtivo e satisfatório”, destacou.

Vale lembrar que, no primeiro fim de semana, somente as equipes da Semadur vistoriaram 777 estabelecimentos comerciais. Destes pelo menos 20 lojas foram autuadas por problemas no alvará. Os trabalhos de fiscalização interditaram 32 comércios. Além disso, 14 feiras livres também foram vistoriadas, sendo 9 no primeiro dia e outras 5 no segundo.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Michely Perez/ publicado no site por Karine Alencar)